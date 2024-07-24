نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علم فلسطين يظهر في مباراة مالي والكيان الصهيوني في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر علم فلسطين في مدرجات مباراة مالي والكيان الصهيونى والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة أولمبياد باريس. ورفع الجماهير الحاضرة علم فلسطين في مدرجات دو فرانس والذي يحتضن المباراة.

اللقطة المميزة في أولمبياد باريس ولاقى ظهور علم فلسطين دعم جماهيري كبير بعد تقديم الدعم في محفل دولي كبير مثل أولمبياد باريس وانطلقت اليوم منافسات اولمبياد باريس والتي شهدت تعادل المغرب والأرجنتين ومصر والدومينيكان. كما شهدت المنتخبات العربية نتائج مميزة بعد فوز العراق على حساب أوكرانيا.