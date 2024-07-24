نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتعويض رحيل عوار.. روما يتعاقد مع جوهرة يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي روما في الحصول علي خدمات ماتياس سولي جناح يوفنتوس في الانتقالات الصيفية الجارية إستعدادًا للموسم الجديد.

روما يضم الأرجنتيني ماتياس سولي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختصص في سوق الأنتقالات، أن الصفقة حسمت لصالح روما بعد صراع قوي مع أندية سعودية.

وأضاف أن الأرجنتيني سينتقل إلي صفوف الذئاب مقابل 26 مليون يورو بالإضافة إلي 4 مليون يورو إمتيازات، مع وجود بند يسمح لليوفي في الحصول علي نسبة 10% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.

وانتقل ماتياس البالغ من العمر 21 عام، الموسم الماضي إلي صفوف فروزينوني علي سبيل الأعارة قادمًا من اليوفي.

وشارك الجناح الأرجنتيني مع فروزينوني في 39 مباراة أحرز خلالهم 11 هدف وصنع 3 أهداف.

والجدير بالذكر أن اتحاد جدة السعودي منذ أسابيع أعلن التعاقد مع الجزائري حسام عوار قادمًا من روما بمقابل 12 مليون يورو بالإضافة إلي بعض الأمتيازات.