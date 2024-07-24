عاجل.. رئيس الوزراء: رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 11:08 مساءً - أ ش أ – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025؛ للوصول إلى نقطة التوزان.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن التدرج في زيادة أسعار بعض الخدمات يرجع لحرص الدولة على الحفاظ على معدلات التضخم وتيسيرا على المواطن.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة من أجل توفير الكهرباء بدون انقطاع، لافتًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق الدعم المتزايد في أسعار المنتجات البترولية.