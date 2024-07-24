مال وأعمال

عاجل.. رئيس الوزراء: رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء: رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 11:08 مساءً - أ ش أ – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025؛ للوصول إلى نقطة التوزان.

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وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن التدرج في زيادة أسعار بعض الخدمات يرجع لحرص الدولة على الحفاظ على معدلات التضخم وتيسيرا على المواطن.

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وقال رئيس الوزراء إن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة من أجل توفير الكهرباء بدون انقطاع، لافتًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق الدعم المتزايد في أسعار المنتجات البترولية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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