نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أجبلك بسبوسة".. رشوان توفيق يتحدث عن لحظاته مع خالد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان القدير رشوان توفيق، أنه يعتبر المخرج عمرو عرفه بمثابة ابنه، حيث رشحه للمشاركه في فيلم أهل الكهف الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، حيث قدم دورا ً هاما ويعتبره نقطة هامة في مشواره الفني.

تصريحات رشوان توفيق

وتابع الفنان رشوان توفيق، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"محدش كان بيسأل عليا غير أحمد توفيق والراحل عزت العلايلي والفنان عبد الرحمن أبو زهرة ربنا يديه الصحة والعافية، وخالد النبوي وياسر جلال لما شاركت معاه في مسلسل جودر لقيته منتظرني بالورد وعليه كارت مكتوب فيه بحبك أوي وقالي كنت متنبألي إني أكون نجم كبير أيام مسلسل لن أعيش في جلباب أبي".



وتحدث رشوان توفيق، عن علاقته بالفنان خالد النبوي حيث كان يهاتفه ويسأله:"أجبلك بسبوسة" وكان يحضر عيد ميلاده ويحتفل به معه في منزله ويذهب له ومعه تورتة العيد الميلاد.



وأختتم رشوان توفيق حديثه، أنه كانت لديه بصيرة في إكتشاف عدد من النجوم مثل ياسر جلال وخالد النبوي وطارق لطفي حيث يرى أنه فنان موهوب ونجم يستطيع أن يجسد العديد من الأدوار الهامة والمركبة.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



