بألوان صيفية مبهجة.. فاطمة ناصر تتألق في أحدث ظهور لها

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أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة التونسية فاطمة ناصر في أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية خطفت بها أنظار متابعيها، حيث ظهرت وهي مرتدية فستانًا صيفيًا بألوان مبهجة.

مشاركة فاطمة ناصر في مهرجان كان

يشار إلى أنه كانت فاطمة ناصر قد شاركت في حفل نظمته إحدى ماركات المجوهرات الشهيرة التى ترعى مهرجان كان السينمائي الدولي على هامش المهرجان العالمي وهي الحفل الذي شارك فيها ليوناردو دي كابريو وناتالي بورتمان وآخرين.





مشاركة فاطمة ناصر بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

ومن ناحية أخرى كشفت فاطمة ناصر، عن كواليس تجربتها الأخيرة كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي وصفتها بالتجربة الثرية بالنسبة إليها لأنها تعتبر تجربتها الأولى على الرغم من حصولها على فرصة كعضو لجنة تحكيم فى أحد المهرجانات، ولكن في مسابقة للأفلام القصيرة.

آخر أعمال فاطمة ناصر

يذكر أن آخر أعمال فاطمة ناصر مشاركتها في فيلم جلال الدين الذي طرح عام 2022،الفيلم تأليف وإخراج حسن بنجلون، بطولة النجوم ياسين أحجام والتونسية فاطمة ناصر والمغربية فاطمة الزهراء بلادي.

وأعربت فاطمة ناصر عن سعادتها في الفيلم، وقالت وقتها إنها سعيدة بالمشاركة في مهرجان القاهرة والتي تعود للمشاركة فيه بأول أفلامها المغربية والذي تلعب فيه دور هبة زوجة جلال الدين التي تؤثر عليه جدًا وتتسبب فى تغيير حياته بالكامل، كما أنها تهتم بالمشاركات العربية وقدمت من قبل تجارب سورية لكنها أول تجربة مغاربية لها خارج بلدها تونس.