برج الثور.. حظك اليوم الأحد 28 يوليو: اهتم بصحتك



القاهرة - محمد ابراهيم -

يبحث الكثيرين عن الأبراج بشكل يومي لمعرفة حظهم، فمنهم من يآمن بهذا الشئ، والبعض الآخر لا يؤمن بهذا الشئ، ومن ضمن الأبراج الأكثر بحثا برج الثور.

ويبرز دوت الخليج الفني معرفة كافة التفاصيل عن برج الثور اليوم الأحد 28 يوليو



صفات برج الثور

مولود برج الثور يتقن عمله ومهامه يبحث عن الكيفية وليس الكمية، مطور لديه خبرات كثيرة ودقيق قراراته صائبة، ذكائه لا يمكن الرهان عليه، يعشق الحب والرومانسية والاستقرار في الحياة، لديه رؤية واقعية للأشياء بقدر كبير.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

احرص على الاهتمام بالنظافة الشخصية حيث تساعدك على الوقاية من الكثير من الأمراض.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

قد تتعرض اليوم لبعض الضغوط فى العمل ولكن لا تقلق فسوف تتحسن سريعًا، فاحرص على القيام بالمهام المطلوبة منك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى



عليك التفكير قليلاً قبل اتخاذ القرارات التى تتعلق بحياتك مع الشريك حتى لا تكون النتائج سيئة وتؤثر على العلاقة بينكما.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة



لديك الكثير من الصبر والإصرار على العمل، وتتوقع لك الحصول على مكافأة أو علاوة خلال هذه الفترة نظرًا للجهود الكبيرة التى تقوم بها من أجل العمل.