نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت شلبي يكشف حقيقة قائمة محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة.. وكواليس الصدام مع هاني أبو ريدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc إن خلال الأيام السابقة على بعض المواقع تسربت أسماء لقائمة مرشحة لانتخابات اتحاد الكرة برئاسة محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.

مدحت شلبي يكشف حقيقة قائمة محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة

وأضاف “الحقيقة في هذا الموضوع إن محمود طاهر بيفكر يترشح لرئاسة اتحاد الكرة ده حقيقي.. ولكن هو لم يحسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن”.

وتابع قائمة محمود طاهر هيكون فيها نائب الرئيس محمد الإتربي، وأبرز الأعضاء ماجد سامي وبعض الأسماء الشابة لم يتم الاستقرار عليها بشكل نهائي حتى الآن، وعلى الجانب الآخر هاني أبو ريدة في الصورة ولكن بشكل جديد، هيجيب مجموعة من الشباب المتعلم اللي لهم تجارب ناجحة في كرة القدم داخل وخارج مصر وهيترشح على منصب الرئيس".

ووفقًا لمعلومتنا فإن أبو ريدة وطاهر لن يخوضا ضد بعض في الانتخابات.. وهناك أسماء مشتركة بين القائمتين خصوصا العناصر الشابة، ولم يتم حسم الأمر نهائي، بالإضافة إلى أن المهندس أحمد مجاهد في الصورة وبقوة سواء كنائب مع أبو ريدة أو رئيس حال عدم ترشح أبو ريدة، وهناك أحاديث كثيرة على بعض الأسماء مثل الكابتن طاهر ابو زيد ولكن لم يؤكد نيته في الترشح.