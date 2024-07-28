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أحمد جودة - القاهرة - على هامش المباراة الودية التي أقيمت اليوم بين مودرن سبورت ونادي أحد السعودي، قدم محمد الجهني رئيس أُحد، خالص التعازي والمواساة في وفاة الراحل أحمد رفعت.

مودرن سبورت يهدي رئيس أُحد قميص أحمد رفعت

والتقط فريق أحد صورة جماعية بقميص يحمل صورة أحمد رفعت، قبل انطلاق المباراة، وحرصت إدارة مودرن سبورت على إهداء رئيس أحد قميص اللاعب الراحل الذي يحمل الرقم 10.

ووجه الأستاذ محمد الجهني رئيس نادي أُحد الشكر إلى مسئولي مودرن سبورت على حُسن الاستقبال، مُقدمًا واجب العزاء في وفاة اللاعب الراحل، مشددًا على أن رحيله كان بمثابة صدمة كبيرة تأثر بها حيث كان لاعبًا موهوبًا وخلوقًا.

الجدير بالذكر أن مودرن سبورت انتصر مساء اليوم على أُحد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.