نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "تغييرات فسيولوجية".. رئيس اتحاد الملاكمة يكشف سبب استبعاد يمنى عياد من الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، أن ما حدث مع يمنى عياد بطلة الملاكمة، كان أمرًا غريبًا خاصةً أن الميزان كان صحيحًا قبل ساعات قليلة.

رئيس اتحاد الملاكمة يكشف سبب استبعاد يمنى عياد من الأولمبياد

وتابع غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يمنى قامت بوزن نفسها الساعة 12 صباحًا وإرسال الصورة لها".

وأضاف عبدالعزيز غنيم: "عقدت مع يمنى عياد منذ قليل، وسألتها ماذا حدث؟ قالت إنها حدث لها بعض التغييرات الفسيولوجية عند استيقاظها مبكرًا".

واختتم غنيم: "محدش قال يمنى هتاخد ميدالية من الأساس لأنها أول مشاركة أولمبية لها، والجميع يروج الأمر على أنه فضيحة وهذا الأمر عادي، ومعرفش فضيحة على إيه هنكسر يمنى ونقعدها في البيت يعني".