الرياضة

عاجل.. أول تعليق من لاعب الزمالك بعد التوقيع لـ3 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - علق يوسف وائل "الفرنسي"، لاعب مواليد 2005 بنادي الزمالك، على توقيعه لعقد لمدة 3 سنوات مع القلعة البيضاء.

يوسف وائل: تمسكت بالعودة للزمالك رغم وجود عروض فرنسية

وقال الفرنسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تواجدت 6 سنوات مع نادي الزمالك دون تعاقد ونادي فرنسي طلب التعاقد معي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "كنت أنتظر مكالمة من مسؤولي الزمالك لرغبتي في الاستمرار مع النادي، والقلعة البيضاء له الأولوية عندي دائما".

واختتم: "محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أول من تحدث معي وبدر حامد طلبني بالعودة للنادي، وتمسكت بالعودة رغم رغبة أسرتي بالبقاء في فرنسا".

مريم الجابري

مريم الجابري

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