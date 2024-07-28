العالم اليوم - بداية قوية لمنتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس

انتم الان تتابعون خبر بداية قوية لمنتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يوليو 2024 02:18 صباحاً - بدأ المنتخب المصري لكرة اليد، رابع النسخة الأخيرة في طوكيو، مشواره في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بفوز مستحق على نظيره الهنغاري 35-32 السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

واستهلت مصر، رابعة العالم في 2001 في فرنسا، المباراة بشكل جيد وتقدمت 2-0 ووسعت الفارق إلى 8 أهداف في إحدى فترات الشوط الأول (15-7 و16-8)، لكن هنغاريا عادت بقوة في الدقائق الأربع الأخيرة وقلصت الفارق إلى أربعة أهداف (15-19) في نهايته.

وواصلت هنغاريا فورتها مطلع الشوط الثاني ونجحت في إدراك التعادل مرتين (23-23 و24-24) قبل أن تستعيد مصر توازنها وتعيد الفارق إلى أربع نقاط (32-28) وسط استماتة كبيرة للهنغاريين في الدقائق الأخيرة حيث قلصوا الفارق إلى هدف (32-33) قبل دقيقتين، لكن الكلمة الأخيرة كانت للفراعنة وبفارق 3 أهداف (35-32).

وبرز في صفوف الفراعنة، أبطال القارة السمراء تسع مرات، يحيى عمر وأحمد عادل بتسجيل كل منهما تسعة أهداف، وأضاف يحيى الدرع 6 أهداف ومحمد سند خمسة أهداف.

وحققت مصر خطوة نحو الدور القادم بانتصارها على هنغاريا كون المجموعة تضم أقوى المنتخبات العالمية خصوصا فرنسا حاملة اللقب ثلاث مرات، آخرها في النسخة الأخيرة في طوكيو، والتي منيت بخسارة مذلة أمام وصيفتها وبطلة 2016 في ريو دي جانيرو، الدنمارك، 29-37.

وقال المدافع الايمن لفرنسا ديكا ميم إن الخسارة "مؤلمة، لكنها الآن، قد تكون جيدة كي نستعيد التوازن وننتفض ونقول إنه لم يحدث أي شيء، وأنه ليس لأننا نلعب على أرضنا ستسمح لنا المنتخبات التي نواجهها بالفوز".

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت النرويج، وصيفة بطلة العالم في عامي 2017 و2019، على الارجنتين 36-31.

وفي المجموعة الأولى، فازت إسبانيا على سلوفينيا 25-22، وكرواتيا على اليابان 30-29، وألمانيا على السويد 30-27.