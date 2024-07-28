نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مي كساب وأدهم عاصم في سهرة خاصة عبر ‏CBC من قلب مهرجان العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستكون النجمة مي كساب ضيفة على قناة "CBC" غدًا الأحد، في لقاء خاص مع الإعلامية منى عبد الغني، يُبث من مدينة العلمين الجديدة.

يُعرض اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن سهرة ممتعة من مهرجان العلمين الجديدة.

من المتوقع أن تكشف النجمة مي كساب عن العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية وأعمالها المقبلة، وذلك خلال الحلقة التي تستضيف فيها الإعلامية منى عبد الغني المطرب المتميز أدهم عاصم.

كما تقدم قناة "CBC" تغطية مميزة لمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، مع مجموعة متنوعة من الفقرات والبرامج المميزة على مدار اليوم، بالإضافة إلى عرض خاص للحفلات والفعاليات التي يشارك فيها كبار النجوم.

مهرجان العلمين

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.