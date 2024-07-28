نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط دخول مسرحية السندباد بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تفصلنا أيام قليلة على العرض المسرحي "السندباد" بطولة كريم عبد العزيز والذي يعود به إلى عالم المسرح بعد غياب طويل، وتنتطلق المسرحية ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، والتى تعرض ضمن جدول الأسبوع الرابع من مهرجان العلمين.



ما هى شروط دخول العرض ؟

كشفت إدارة مهرجان العلمين عن شروط الحفل وجاءت كالتالي:عدم السماح باستبدال أو استرجاع التذكرة، كما يمنع دخول المأكولات والمشروبات، بالإضافة لعدم السماح بالدخول والخروج أثناء العرض.



أسعار تذاكر العرض المسرحي

وجاءت أسعار التذاكر من خلال 4 فئات على النحو التالي.

- التذكرة الفضية 500 جنيه.

- التذكرة الذهبية 1500 جنيه.

- التذكرة البلاتينوم 1500 جنيه.

- التذكرة الـ VIP بـ2000 جنيه.

أحداث مسرحية السندباد





وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية

بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم بيت الروبي الذي حقق به نجاح كبير،وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.