هل تكرار زيت القلي يسبب السرطان؟...طبيب سعودي يفجر مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف استشاري التغذية، الدكتور عبد العزيز العثمان، مخاطر تكرار استخدام زيت القلي لعدة مرات.

وقال "العثمان"، خلال حديثه على قناة الإخبارية: "الزيوت المهدرجة قد تحدث في بيوتنا من خلال استخدام زيت القلي لمرات عديدة جدًا".

استخدام زيت القلي لفترة طويلة، أو إعادة استخدامه لعدة أيام، وإذا كان به بقايا طعام، فإن هذه المادة المحترقة قد تتحول إلى مادة ضارة بل مسببة للسرطان". وتابع: "هذا الزيت الذي تم استعماله لأكثر من مرة يتحول لزيوت متحولة، لذلك مجرد أن يتحول لونه للأسود لابد من عدم استخدامه". واختتم: "الزيوت المتحولة والمهدرجة جزئيًا لها تأثيرات خطيرة جدًا على الإنسان على القلب، الشرايين، مقاومة الأنسولين، السمنة، زيادة الوزن". : اجابه صادمة من طبيب سعودي عند سواله هل تكرار زيت القلي يسبب السرطان ... تعرف الان واحذر