السعودية : المقيمين يصحوا على أمر ملكي بتعديل شامل لأسعار الإقامات والزيارات والتأشيرات.. (تعرف على الأسعار الجديدة)!

الرياض - محمد الاطلسي - المقيمين يصحوا على أمر ملكي بتعديل شامل لأسعار الإقامات والزيارات والتأشيرات، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الجوازات السعودية عن خصم مدة تأشيرة الإقامة من ست سنوات إلى أربع سنوات، كما أعلنت عن القائمة الجديدة لرسوم تجديد الإقامة ورسوم تأشيرة الخروج والعودة، بالإضافة إلى الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة .

السعودية تصحوا على أمر ملكي بتعديل شامل لأسعار الإقامات والزيارات والتأشيرات كشفت وزارة العمل السعودية، والادارة العامة للجوازات، عن قائمة جديدة لأسعار تجديد الإقامة، وهي كالتالي:

• أسعار رسوم الإقامة للمغترب بلغت 650 ريال سعودي.

• رسوم المرافقين سواء إضافة مولود جديد أو إضافة تابع من خارج السعودية وصلت إلى 2000 ريال سعودي.

• رسوم تغيير المهنة للوافدين بلغت 1000 ريال سعودي.

• أسعار نقل الكفالة وصلت 2000 ريال سعودي للمرة الأولى.

• رسوم نقل الكفالة للمرة الثانية بلغت 4000 ريال سعودي.

• سعر نقل الكفالة للمرة الثالثة بلغت 6000 ريال سعودي.

هل تم تخفيض رسوم المرافقين 2024 ذكرت مديرية الجوازات السعودية عبر تصريحات رسمية لها بأنه لا توجد صحة للشائعات المنتشرة بخصوص تخفيض رسوم المرافقين لعام 2021 ولكن صرحت المديرية بتثبيت رسوم المرافقين الجديدة 2021 عند 400 ريال سعودي للفرد الواحد ويتم دفع المبلغ شهريًا، حيث لم يتم اعتماد زيادة أو نقصان في الرسوم، حيث نلاحظ استقرار في أسعار سوم المرافقين كما كانت عليها في العام الماضي، ولكن يجب التنويه بأن الحومة السعودية أصدرت بتاريخ 6 مارس 2021 ميلادية بعض القرارات الجديدة التي تدور حول مراجعة جميع تكاليف رسوم الإقامة للعمالة الأجنبية والوافدين.

رسوم تأشيرة الخروج والعودة أمر ملكي حددت الجوازات السعودية أسعار تأشيرة الخروج والعودة ورسوم الخروج النهائي، وسنقدم بعرض كل ما يخص رسوم تأشيرة الخروج والعودة بالتفصيل من خلال السطور التالية:

– أسعار تأشيرة الخروج لسفرية واحدة بلغت 200 ريال سعودي.

– أسعار تأشيرة الخروج لمدة شهرين بلغت 100 ريال سعودي عن كل شهر إضافي.

– بلغت رسوم تأشيرة الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر لعدة سفريات 500 ريال سعودي، وسيدفع المغترب رسوم قيمتها 200 ريال سعودي عن كل شهر إضافي.

– رسوم تأشيرة المرافقين بلغت 500 ريال سعودي في حالة تعديه الـ 18 عاماً.

– أما تأشيرة الخروج النهائي تمنح مجانا.

ملحوظات هامة للتجديد الإلكتروني لإقامة عامل: الحد الأقصى لتجديد الإقامة إلكترونيا من خلال خدمة مقيم هو 100 عامل فقط حسب القوانين السعودية.

إذا كانت حالة الإقامة للعامل سارية نجد علامة صح باللون الأخضر بجانب أسمه، أما إذا كانت حالة الإقامة غير سارية نجد علامة خطا أو اكس، وذلك يعني أنه يستوجب عليه تجديد الإقامة للعامل.

الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة قامت المملكة العربية السعودية بإجراء تعديلات على الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة حيث ضمت هذه التعديلات الفئات التالية:

– الطلاب الذين يحملون تأشيرة دراسية.

– الوافدون الذين يحصلون على تأشيرة خروج نهائي من السعودية.

– أبناء العمالة الوافدة أو الأبناء الذين تم ولادتهم في الأرضي السعودية.