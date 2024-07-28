نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القاهرة ملتقى الحضارات.. تراث ممتد في مكتبة القاهرة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، الممثلة في قطاع شئون الإنتاج الثقافي تحت إشراف الفنان خالد جلال، ندوة ثقافية بعنوان "القاهرة ملتقى الحضارات: هواية تراث ممتد".

ستعقد الندوة يوم الأربعاء، 31 يوليو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، برئاسة مدير المكتبة يحيى رياض يوسف.

مشاركة نخبة من الأكاديميين والمثقفين



تشهد الندوة حضور عدد من الأكاديميين والمثقفين البارزين، من بينهم الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة سحر سامي، الناقدة الأدبية، والدكتور أحمد عبد الحليم عطية، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة وأمين اتحاد الفلاسفة العرب. كما ستشارك الدكتورة زبيدة عطا، أستاذة التاريخ بجامعة عين شمس، والشاعر أشرف البنا.

إدارة اللقاء



سيدير اللقاء الكاتب يحيى رياض يوسف، مدير مكتبة القاهرة الكبرى، مما يضمن أن تكون الندوة منصة مثالية للحوار الثقافي والمعرفي، وتعزيز التراث الثقافي للقاهرة كملتقى للحضارات عبر التاريخ.

نبذة عن مكتبة القاهرة الكبرى



تأسست مكتبة القاهرة الكبرى في عام 1995 كواحدة من أكبر وأهم المكتبات العامة في مصر.

تقع المكتبة في حي الزمالك بالعاصمة القاهرة، وتعد منارة ثقافية ومركزًا رئيسيًا لنشر المعرفة والثقافة.



تضم المكتبة مجموعة واسعة من الكتب والمراجع في مختلف المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، العلوم، والفنون، كما تحتوي على أقسام متخصصة مثل قسم الأطفال وقسم الوسائط المتعددة، مما يجعلها وجهة مثالية للباحثين والقراء من جميع الأعمار.



تقدم مكتبة القاهرة الكبرى مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات، بما في ذلك الندوات الثقافية، وورش العمل، والمعارض الفنية، تهدف المكتبة إلى تعزيز الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتشجيع القراءة والبحث العلمي.



تسعى المكتبة إلى بناء جسور التواصل مع المجتمع من خلال تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة واستضافة كبار الكتاب والمثقفين. كما توفر خدمات الإعارة والتصفح الإلكتروني لتسهيل الوصول إلى مصادر المعرفة.

تظل مكتبة القاهرة الكبرى رمزًا للتراث الثقافي والفكري في مصر، ومركزًا حيويًا لتبادل الأفكار والمعرفة بين جميع شرائح المجتمع.