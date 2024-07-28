نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما بين باريس وبرشلونة.. نيكو ويليامز يحدد موعد حسم وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصارع ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، على التعاقد مع نيكو ويليامز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نيكو ويليامز يحدد موعد حسم وجهته المقبلة

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، أن نيكو ويليامز سيُقرر وجهته وجهته القادمة خلال الأسبوع القادم على أقصي تقدير.



وأضاف رومانو:" أعتقد أنه بحد أقصى في بداية الأسبوع المقبل، مثل يوم الإثنين، سيتم تحديد موقف ويليامز".

وأشارت التقارير الإسبانية، حسب صحيفة "آس"، بأن باريس سان جيرمان واثق من التفوق على النادي الكتالوني في صفقة ويليامز.

وأوضح الصحفي الإسباني، فيرناندو بولو أن برشلونة يعتقد بأن ناصر الخليفي مالك سان جيرمان مستعد لدفع مبلغ إلى أتلتيك بلباو أكثر من الشرط الجزائي.