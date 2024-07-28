برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 28 يوليو: ساعد صديقك

القاهرة - محمد ابراهيم -

يبحث الكثيرون من متابعين الأبراج بشكل يومي معرفة كافة التفاصيل عن برجهم سواء كانت من الناحية الصحية او المهنية، وهناك أشخاص يؤمنون بعلم الأبراج والبعض الآخر لا يؤمن بذلك.



ويبرز دوت الخليج الفني اليوم الأحد 28 يوليو معرفة كافة التفاصيل عن برج الحمل



برج الحمل فى حظك اليوم

مواليد برج الحمل، مخلصون للغاية يحبون العمل ويتفانون فيه، مندفعون بعض الشيء، ولكنهم أناس راضون بحياتهم لأقصى درجة ممكنة

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى



أفكارك تتدفق بدون توقف فى ما يتعلق بحياتك المهنية، ولكن لسبب ما تشعر وكأن هناك قوة ما تؤثر عليك وتمنعك من وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، وتجعلك تشعر بالإحباط واليأس. كل ما تحتاج معرفته للتخلص من سيطرتها هو أن تعرف أن هذه القوة هى عقلك الباطن لا أكثر، ويكفى لردعه أن تأخذ أول خطوة نحو التنفيذ.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

صحتك تجلب لك الكثير من لحظات القلق خلال هذه الفترة رغم أنه ليس هناك ما يمكن أن تقوم به أكثر من زيارة الطبيب والحصول على الدعم المعنوى اللازم من أحبائك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تشعر بالقلق بشأن شيء نسيت أن تفعله أمس من أجل حبيبك ولن يهدأ لك بال حتى تنفذ وعدك تجاهه وستفضل ذلك على راحتك واسترخاءك. حاول أن تأخذ الأمور بهدوء أكثر وتحاول إصلاح هذا الخطأ دون أن يؤثر ذلك على مزاجك وقدرتك على الاستمتاع بالوقت مع من تحب.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة القادمة

تشعر بتغيير مفاجئ من صديقك المقرب الذى كان جيدًا معك فى الآونة الأخيرة، ولكن لا يجب أن يخيفك هذا التغيير وتأكد أن صديقك بحاجة الآن لملاحظاتك أكثر من أى وقت مضى ولكنه لا يعرف كيف يسألك عن ذلك فحاول أن تساعده دون أن يشعر بالحرج وذكره أنك موجود إذا شعر بالحاجة إليك.