السعودية تحسم الجدل بشأن قرارها باتفاق نهائي مع صنعاء وتكشف ما يحدث في سلطنة عمان!

الرياض - محمد الاطلسي - حسمت السعودية، امس السبت، الجدل بشأن قرارها السير باتفاق نهائي مع صنعاء. يتزامن ذك مع ضغوط لإثنائها علن التقارب الأخير.

وأعلنت وسائل اعلام سعودية بأن ترتيبات عمانية للتفاوض حول ملفات صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة في اليمن واستئناف تصدير النفط اليمني، إضافة إلى ملفات توحيد العملة والبنك المركزي.

وقال الخبير العسكري السعودي احمد الفيفي ان بلاده قررت السير بـ”خارطة الطريق”، جديدة

وتغريدة الفيفي جزء من حملة للاستخبارات السعودية برزت بتغريدات ناشطين مقربين منها وهدفت كما يبدو لحملة الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة..

وتأتي الحملة السعودية مع تسريبات سعودية أيضا بترتيبات جديدة لجولة من المفاوضات حول القضايا الاقتصادية.

وأفادت وسائل اعلام محسوبة على السعودية بأن الترتيبات تجرى في سلطنة عمان وتهدف للتفاوض حول ملفات استئناف تصدير النفط من قبل حكومة عدن وصرف المرتبات لكافة موظفي الدولة في اليمن إضافة إلى ملفات توحيد العملة والبنك المركزي.

كما اكدت وسائل اعلام سعودية الاتفاق مع صنعاء على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في الملفات الاقتصادية العالقة.