العالم اليوم - حصاد اليوم الأول للأولمبياد.. تعرف على الفائزين بالميداليات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يوليو 2024 07:25 صباحاً - بدأت المنافسات المحتدمة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يوم السبت، والذي شهد إحراز رياضيين عددا من الميداليات المتنوعة.

فيما يلي قائمة بالنتائج التي سجلت يوم السبت في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس حتى 11 أغسطس: دراجات رجال (سباق ضد الساعة) ذهبية: البلجيكي ريمكو إيفينبول.

فضية: الإيطالي فيليبو غانا.

برونزية: البلجيكي فاوت فان آرت. مبارزة رجال ذهبية: الكوري الجنوبي سانغوك أوه.

فضية: التونسي فارس فرجاني.

برونزية: الإيطالي لويجي ساميلي. جودو رجال وزن 60 ذهبية: الكازاخستاني يلدوس سميتوف.

فضية: الفرنسي لوكا مخيدزه.

برونزية: الإسباني فرانسيسكو غاريغوس.

برونزية: الياباني ريوجو ناغاياما. رغبي رجال ذهبية: فرنسا.

فضية: فيجي.

برونزية: جنوب إفريقيا. سباحة 400 متر حرة رجال ذهبية: الألماني لوكاس مارتنز.

فضية: الأسترالي إليجاه وينينغتون.

برونزية: الكوري الجنوبي وومين كيم. سباحة أربع مرات 100 متر حرة ذهبية: الولايات المتحدة.

فضية: أستراليا.

برونزية: إيطاليا. سيدات غطس منصة متحركة 3 متر زوجي ذهبية: الصين.

الفضية: الولايات المتحدة.

البرونزية: بريطانيا. دراجات سباق ضد الساعة سيدات ذهبية: الأسترالية غرايس براون.

فضية: البريطانية آنا هندرسون.

برونزية: الأميركية كلوي دايغرت. مبارزة السيف سيدات ذهبية: فيفيان مان واي من هونغ كونغ.

فضية: الفرنسية أوريان مالو-بريتون.

برونزية: المجرية إيستر موهاري. جودو سيدات وزن 48 كيلو ذهبية: اليابانية ناتسومي تسونودا.

فضية: المنغولية باسانخو بافودورج.

برونزية: السويدية تارا بابولفات.

برونزية: الفرنسية شيرين بوكلي. سباحة حرة سيدات 400 متر ذهبية: الأسترالية أريارن تيتموس.

فضية: الكندية سامر ماكنتوش.

برونزية: الأميركية كايتي ليديكي. سباحة سيدات أربع مرات 100 م حرة ذهبية: أستراليا.

فضية: الولايات المتحدة.

برونزية: الصين. رماية مختلط بندقية هواء مضغوط ذهبية: الصين.

فضية: كوريا الجنوبية.

برونزية: كازاخستان.

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