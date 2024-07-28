نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يحدد موقع إطلاق صاروخ مجدل شمس ويعلق على مسؤولية حزب الله عن القصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن الصاروخ الذي أصاب بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، أطلقه "حزب الله" اللبناني من منطقة شمال قريبة شبعا جنوبي لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن هذه المعلومات تأتي وفقا لتحليلات الأنظمة المعلوماتية، مضيفا أن "معلوماتنا الاستخباراتية تشير إلى أن حزب الله يقف وراء إطلاق الصاروخ على مجدل شمس".

هذا وصرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، أن "حزب الله" يكذب بنفي علاقته بالحادثة في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، مؤكدا أن ما حدث كارثة خطيرة وصعبة.

وأضاف أدرعي: "حزب الله يكذب وينفى علاقته بالحادث.. المعلومات الاستخبارية التي نمتلكها واضحة".

هذا وقال وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، إن "الرد على قصف الجولان لا يمكن أن يكون أقل من الرد على قصف الحوثيين لتل أبيب".

وأشار موقع "واللا" إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت أجرى مشاورات مع القيادة الأمنية وكبار المسؤولين الإسرائيليين حول خيارات الرد.

وقتل 10 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، اليوم السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، حسب التقارير الأولية الصادرة عن الطواقم الطبية.

وأوضحت تقارير محلية بأن "القذيفة سقطت على ملعب للأطفال في البلدة، لم يتضح لماذا لم تعترض الدفاعات الجوية القذيفة، كما أنه لا يمكن التأكد في هذه المرحلة مما إذا كان الحديث عن مسيرة أو قذيفة أو صاروخ اعتراضي".

هذا وأكد مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، لـ RT، أن التنظيم لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.