نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إثارة وتشويق..تعرف على شخصية أحمد حاتم بـ فيلم الملحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح المنتج أحمد السبكي البرومو الرسمي لفيلم "الملحد " وأثار البرومو الجدل منذ وقت طرحه والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 14 أغسطس المقبل.



شخصية أحمد حاتم بالملحد

وتبين من الرسمي أن أحمد حاتم ملحد وكافر، حيث يختلف مع والده محمود حميدة في الأفكار وطرق العبادة.

قصة فيلم الملحد





يتناول الملحد قضية التطرف الديني الذي يصل بالإنسان إلى الكفر والإلحاد، انتشار ظاهرة الملحدين بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية مما جعله يرى أنه جاء الوقت لتسليط الضوء عليها بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع وتوضيح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر.

فريق عمل الملحد

فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل.

آخر أعمال أحمد حاتم

وكانت آخر أعمال أحمد حاتم مشاركته في فيلم السرب، الذي يعرض حاليًا في السينمات فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، ويظهر خلاله حاتم ضيف شرف، ويتناول العمل واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، في مواجهة الجماعات المحظورة، ويتضمن الفيلم واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا عام 2015.



فريق عمل فيلم السرب



ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.