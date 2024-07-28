نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة اللبنانية تعليقًا على قصف مجدل شمس: ندين كل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الحكومة اللبنانية، في تعليقها على قصف مجدل شمس، عن إدانتها جميع أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين.

وأعلنت الحكومة في بيان إدانتها "كل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين"، ودعوتها إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات".

وأكد البيان أن "استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية".

وقتل 10 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطرة، اليوم السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، حسب التقارير الأولية الصادرة عن الطواقم الطبية.

ووجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني وتوعده برد قاس.

هذا وأكد مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، لـ RT، أن الحزب لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.