نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد سامي تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المخرج محمد سامي ترند جوجل وذلك بعدما نشر مقطع فيديو له وهو يرقص برفقة زوجته مي عمر من داخل سيارته تزامنا مع أزمة مشاجرته مع مهندس صيانة في مركز للصيانة السيارات بسبب تسببه في تلفها.

حرر المخرج محمد سامي محضر ضد مدير مركز صيانة، لاتهامه بإتلاف سيارته المرسيدس بمنطقة الشيخ زايد.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مدير مركز صيانة سيارات، لاتهامه بإتلاف سيارة المخرج محمد سامي بمنطقة الشيخ زايد.

البداية، عندما حرر المخرج محمد سامي، محضرا ضد مركز صيانة سيارات يتهمه بإتلاف سيارته المرسيدس، بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرا ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به.

واستمعت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، لأقوال مدير مركز صيانة السيارات، وقدم تقريرا طبيا يفيد ما لحق به من إصابات