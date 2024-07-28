نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة بورتو الودية.. هل يشارك رونالدو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة النصر السعودي وبورتو البرتغالي الودية وذلك ضمن منافسات الاستعداد للموسم الجديد.

موعد مباراة النصر وبورتو الودية

من المقرر أن تقام مباراة النصر وبورتو الودية يوم الأحد 28 يوليو 2024 على ملعب دراجاوا بالبرتغال وذلك ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر هذه المباراة الودية الخامسة للنصر في معسكره الأوروبي بعد التعادل مع لوليتانو بهدف لكل منهما ثم الفوز على ماريتيمو بهدف نظيف والتعادل مع فارينزي بهدف لكل منهما قبل أن يخسر بهدف نظيف على يد بورتيمونينسي.

وستكون مباراة بورتو هي الأخيرة للنصر قبل أن يختتم العالمي معسكره ويستعد لمباراته المرتقبة أمام التعاون يوم 14 أغسطس المقبل في كأس السوبر السعودي.

من المتوقع أن يخوض النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، علي لاجامي، عبدالله مادو، ماجد قشيش

خط الوسط: علي الحسن، عبدالله الخيبري، بروزوفيتش

خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، ساديو ماني، محمد مران