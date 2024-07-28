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أحمد جودة - القاهرة -

حسم الحارس البرازيلي إيدرسون سانتانا دي مورايس موقفه من البقاء مع مانشستر سيتي الإنجليزي أو الرحيل إلي الدوري السعودي "روشن" خلال الانتقالات الحالية.

إيدرسون يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

وتحدث إيدرسون مع وسائل الاعلام الإنجليزية، قائلًا "لم يتم تحديد أي شيء، أنا سعيد لسماع أن بيب يريدني أن أبقى، إنه أمر يبعث على السرور، إنه عبقري، أنا سعيد هنا”.

وواصل حارس مرمي مانشستر سيتي حديثه "كل ما يحدث هو في يد الله، فهو يعلم الطريق الصحيح".

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي وجود صراع سعودي بين الاتحاد والهلال لضم إيدرسون خلال الفترة الحالية.

وقد أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي رغبته في عدم رحيل الحارس إيدرسون عن صفوف السيتيزنز خاصةً في ظل ارتباط الحارس البرازيلي بعقد مع الفريق حتي يونيو 2026.

وأنتقل إيدرسون إلى صفوف السيتي قادمًا من بنفيكا في صيف 2017، في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 40 مليون يورو.

