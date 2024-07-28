نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنافسة السينمائية تشتعل.. ستة أفلام تتصدر المشهد بإيرادات تتجاوز 3.8 مليون جنيهًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفوق فيلم "× مراتي" على فيلم "ولاد رزق 3" ليحقق إيرادات بلغت 2.637.756 جنيه، متصدرًا بذلك القائمة.

الفيلم من بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

إيرادات فيلم "ولاد رزق 3"

جاء فيلم "ولاد رزق 3" في المرتبة الثانية محققًا إيرادات بلغت 632.495 جنيه.

الفيلم يدور حول سرقة شيء ثمين من تايسون فيوري، مما يقلب حياة الأبطال رأسًا على عقب ويدخلهم في صراعات مليئة بالأكشن والدراما.

يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري.

فيلم "اللعب مع العيال" يحتل المركز الثالث

احتل فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام المركز الثالث بإيرادات بلغت 281.596 جنيهًا، الفيلم من إخراج شريف عرفة، وينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل "الناظر" و"فول الصين العظيم".

إيرادات فيلم "عصابة الماكس"

حقق فيلم "عصابة الماكس" إيرادات بلغت 136.721 جنيهًا، الفيلم من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، وأوس أوس، وإخراج حسام سليمان.

فيلم "جوازة توكسيك" وقصة الحب الكوميدية

حقق فيلم "جوازة توكسيك" إيرادات بلغت 117.378 جنيهًا، الفيلم يدور حول قصة حب فريدة وكريم التي تمر بالعديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بعد عودتهما إلى مصر، الفيلم من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

فيلم "أهل الكهف" في المرتبة الأخيرة

أخيرًا، حقق فيلم "أهل الكهف" إيرادات بلغت 60.914 جنيهًا، الفيلم من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ومعالجة سينمائية لأيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.