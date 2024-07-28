نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يوافق على انتقال غيلاس جناوي إلى صفوف اتحاد العاصمة الجزائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت إدارة النادي المصري على العرض المقدم من نادي اتحاد العاصمة الجزائري للحصول على خدمات غيلاس جناوي جناح أيسر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على سبيل الانتقال النهائي، وذلك بعد سداد القيمة المالية المتفق عليها نظير الانتقال، ليبدأ النادي الجزائري في إتمام إجراءات انتقال اللاعب وحصوله على البطاقة الدولية الخاصة به.

المصري يوافق على انتقال غيلاس جناوي إلى صفوف اتحاد العاصمة الجزائري

كان اللاعب غيلاس جناوي صاحب الجنسية الجزائرية البالغ من العمر 26 عامًا قد انضم للمصري مطلع الموسم الحالي 2024/2023 بعقد يمتد لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف فريق وفاق سطيف الجزائري، حيث نجح في احراز أربعة أهداف مع المصري خلال تسعة عشر مباراة قبل أن تداهمه الإصابة ليتعافى بعدها اللاعب الذي عاد منذ نحو ثلاثة أسابيع للجزائر لإنهاء العديد من ارتباطاته الشخصية المتعلقة بأداء خدمته العسكرية والتي صعبت كثيرًا من عودته مرة أخرى لصفوف المصري وهو الأمر الذي دفع المصري للموافقة على انتقاله لاتحاد العاصمة.

