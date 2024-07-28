العالم اليوم - بالفيديو.. خامنئي ينصّب بزشكيان رئيسا لإيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يوليو 2024 12:24 مساءً - أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي، الأحد، تنصيب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لجمهورية إيران، بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في أعقاب مصرع إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وتلا مدير مكتب المرشد بيان التنصيب الذي جاء فيه: "تكريسا لإرادة الشعب العظيم، أنفذ أصواتهم في اختيار الشخصية الحكيمة، الصادقة، الشعبية والعالمة، وأقلده منصب رئاسة جمهورية إيران الإسلامية".

وأقيمت مراسم تنصيب بزشكيان رئيسا تاسعا للبلاد منذ عام 1979، بحضور مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين أجانب.

وسيؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الثلاثاء.

وتفوق بزشكيان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من يوليو، على المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة عام 2025، إلا أنها أجريت بشكل مبكر هذه السنة بعد وفاة رئيسي في تحطم مروحية في مايو الماضي.

وحصل بزشكيان (69 عاما) على أكثر من 16 مليون صوت، أي ما نسبته نحو 54 بالمئة من إجمالي عدد المقترعين الذي ناهز الثلاثين مليونا.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية 49.8 بالمئة، في حين أن المشاركة كانت بحدود 40 بالمئة في الدورة الأولى، وكانت الأدنى في تاريخ الانتخابات الرئاسية في إيران.