نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي: النني كان مفاجأة المنتخب في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هاني رمزي نجم الأهلي السابق في تصريحات لبرنامج يا مساء الأنوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc ان محمد النني كان مفاجأة ميكالي في تشكيل منتخب مصر الأولمبي في باريس بالآداء اللي قدمه في أول مبارتين خاصة بعد إبتعاده عن المشاركة مع أرسنال الفترة الأخيرة لكنه اثبت إنه لاعب من طراز فريد ولديه قدرة كبيرة على صناعة الفارق وأثبت ذلك من خلال اول مبارتين في الأولمبياد.

ربيع ياسين: زعلان عشان مش موجود في النادي الأهلي ولا أعلم السبب

قال ربيع ياسين نجم الأهلي السابق عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc مع مدحت شلبي إنه يشعر بالحزن لعدم تواجده بداخل النادي الأهلي سوء في قطاع الناشئين أو اي مكان آخر خاصة وانني خدمت النادي كثيرا وانا لاعب كرة ولا أعلم سبب عدم وجودي واتمنى ان اخدم النادي في اي مكان وتحت اي ظرف في الفترة القادمة.