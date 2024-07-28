عروض وسباقات "الهجن" تنطلق اليوم في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 05:26 صباحاً - فى إطار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024 الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تنظم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للهجن احتفالية للترويج لرياضة الهجن من خلال مسيرة كبيرة من الجمال.

وتنطلق المسيرة من منطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى وتنتهى فى المنطقة الترفيهية الشاطئية الخاصة بمهرجان العلمين، ويشارك فى الاحتفالية نحو 50 من الجمال ومئة من أعضاء الاتحاد المصرى لرياضة الهجن.

ويأتى اهتمام مهرجان العلمين الجديدة برياضة الهجن بعد الإنجازات التى حققها المشاركة المصرية المتميزة على المستوى العربى والأفريقى والدولى خلال الفترة الماضية.

مهرجان العلمين الجديدة يتم تنظيمه فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد المهرجان فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل الشمالى.