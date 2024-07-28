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أحمد جودة - القاهرة - أعلن شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن نتيجة المنتخب الأولمبي المصري أمام أوزبكستان كانت أكثر من رائعة وضمنت التأهل بنسبة كبيرة.

العريان: اجتماع طارئ بشأن اللاعبة يمنى عماد وتدني مستوى الطعام في باريس

وأوضح العريان في تصريحاته للإعلامي مجدي عبد الغني أن القرية الأولمبية تعاني من مشاكل عدة، أبرزها تدني مستوى الطعام، حيث أن كمية اللحوم قليلة وكميات الطعام بشكل عام أقل من الطبيعي.

وأضاف العريان أن القرية الأولمبية تفتقر إلى التكييفات رغم ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يؤثر سلبًا على جميع البعثات، وليس فقط البعثة المصرية.

وأشار الأمين العام إلى أن اللاعبة يمنى عماد كانت تعاني من زيادة في الوزن منذ يومين، وتم وضع برنامج غذائي لها، لكنها لم تستطع الوصول للوزن المطلوب رغم وجود رقابة عليها حتى منتصف الليل.

وأكد العريان أنه سيُعقد اجتماع طارئ لرئاسة البعثة خلال ساعة لمناقشة حالة اللاعبة يمنى عماد، وتم فتح تحقيق بشأنها لمعرفة الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة مشيرا إلي أن افتتاح الأولمبياد كان مختلفًا وبداية غير موفقة، حيث أثرت الأمطار على اللاعبين، وهناك شكوى من أكثر من 100 دولة بسبب تدني مستوى الطعام.