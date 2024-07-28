نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو جريشة: اعتراض زيزو على تبديله غير مبرر وتمنيت انضمام مصطفى محمد للمنتخب الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد محسن أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق، أن فوز منتخب مصر اليوم أمام أوزبكستان يعد هامًا للغاية، متوقعًا أن تكون مباراة إسبانيا القادمة قوية جدًا.

أبو جريشة: اعتراض زيزو على تبديله غير مبرر وتمنيت انضمام مصطفى محمد للمنتخب الأولمبي

وأوضح أبو جريشة في تصريحاته للإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس أن الفترة الماضية شهدت جدلًا حول اللاعبين المنضمين لقائمة المنتخب الأولمبي في باريس، مشيدًا باختيار زيزو والنني.

وأضاف أبو جريشة أن الحالة البدنية لزيزو جيدة، لكنه يشعر بالضغط، معبرًا عن أمنيته بانضمام مصطفى محمد للمنتخب لأنه كان سيستطيع صنع الفارق.

وانتقد محسن اعتراض زيزو على تبديله، معتبرًا ذلك تصرفًا غير موفق، مشددًا على أهمية أن يتحكم زيزو في انفعالاته خاصة بوجود لاعبين صغار في السن.

وأضاف أبو جريشة أن اختيار زيزو والنني كان موفقًا، لكنه كان يتمنى انضمام مصطفى محمد لدوره المهم في تعزيز قوة المنتخب.

ودعا نجم الإسماعيلي زيزو للتحكم في ردود أفعاله، لكونه قدوة للاعبين الشباب، ولضمان الحفاظ على استقرار الفريق وتركيزه.