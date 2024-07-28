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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية عن إقتراب إيفرتون في الحصول علي خدمات المدافع الدولي الأيرلندي جيك أوبراين لاعب أولمبيك ليون الفرنسي في الأنتقالات الصيفية الجارية، إستعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2024 -2025.

إيفرتون يقترب من ضم مدافع ليون الفرنسي

وأضافت أن إدارة إيفرتون أتمت الأتفاق مع المدافع الأيرلندي علي الأنتقال إلي صفوف الفريق مع بداية الموسم القادم، حتي يونيو 2030.

وأفادت أن ليون منح الضوء الأخضر لمدافعه للانتقال إلي الدوري الإنجليزي عبر بوابة إيفرتون، بعدما تقدم الأخير بعرض مادي مناسب للتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت التقارير أن من المتوقع أن يخضع المدافع الأيرلندي جيك أوبراين للفحوصات الطبية يوم الأثنين القادم للانضمام رسميًا لصفوف الفريق الإنجليزي.

الأيرلندي جيك أوبراين علي أعتاب الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن جيك أوبراين البالغ من العمر 23 عام أنتقل إلي صفوف اولمبيك ليون عام 2023 قادمًا من كريستال بالأس الإنجليزي بمقابل مليون يورو.

وشارك مع ليون الموسم الماضي في 32 مباراة، أحرز خلالهم 5 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.