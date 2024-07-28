نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ميلان والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت نظيره إيه سي ميلان الودية، وتقام المباراة على ملعب يانكي، وذلك تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ميلان الودية

وتنطلق المباراة التي تجمع بين مانشستر سيتي ضد نظيره أي سي ميلان، مساء يوم السبت، ففي بعض الدول، تقام صباحا وأخرى ليلا يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2024.

ويأتي الموعد كالتالي:

_10 مساءً.. بتوقيت موريتانيا.

_ 11 مساءً.. بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

_12 بعد منتصف الليل، بتوقيت السودان، ليبيا.

_1 صباحًا بتوقيت مصر، السعودية، الأردن، سوريا، فلسطين، العراق، قطر، لبنان.

_2 صباحًا بتوقيت، الإمارات العربية المتحدة، عُمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وميلان الودية

وتنقل أحداث المواجهة بين مانشستر سيتي ضد ميلان عبر قناة الكويت الرياضية، حيث أنها تعمل على بث مباشر لمباراة الفريقين، بتعليق طارق الملا مجانًا.