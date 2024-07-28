نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل دعم جماهير الزمالك لممدوح عيد والشيبي ولاعبي بيراميدز على هامش لقاء الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجهت جماهير الزمالك رسائل دعم لمسئولي ولاعبي بيراميدز، على هامش المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل لقاء جماهير الزمالك مع ممدوح عيد على هامش مواجهة الفريقين

وحظى الثلاثي رمضان صبحي، محمد الشيبي ومصطفى فتحي بإشادات واسعة من جماهير الأبيض نظرا لقدراتهم الفنية المميزة التي ظهروا عليها مع الفريق السماوي خلال المرحلة الماضية.

وأشادت جماهير الأبيض التي حضرت اللقاء كثيرا بالمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، موجهين له رسائل دعم كبيرة.

وأكدت جماهير الأبيض، للمدير التنفيذي لبيراميدز، أن فريقه أضاف قوة لمسابقة الدوري وأشعل المنافسة بشكل كبير على لقب المسابقة.

وشددت الجماهير خلال لقائها برئيس بيراميدز على أن ناديه يتسم بالرقي والتطور والقوة المطلوبة للفوز بكل البطولات بشكل كبير، موضحة أن عيد صاحب دور كبير في هذا الأمر.

وحرصت جماهير الزمالك، على دعم محمد الشيبي، ظهير أيمن بيراميدز، عقب نهاية اللقاء حيث هتفت له: "راجل يا شيبي" لدعمه بسبب الضغوطات التي تعرض لها مؤخرا، كما حرصت أيضا على تحية رمضان صبحي ومصطفى فتحي.