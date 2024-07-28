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أحمد جودة - القاهرة - خسر فريق تشيلسى الإنجليزى أمام نظيره سيلتك الاسكتلندى، بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، فى بطولة كأس فلوريدا الودية، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

تشيلسي يخسر برباعية أمام سيلتك الأسكتلندي وديًا

اهتزت شباك تشيلسى بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق مات أورايلي، ثم جاء الهدف الثاني عند الدقيقة 33، والذي حمل توقيع كيوكو فوروهاشي.

وفي الشوط الثاني سجل لويس بالما الهدف الثالث لسيلتك عند الدقيقة 76 وبعدها بـ3 دقائق فقط، سجل سيلتك الرابع عبر مايكل جونستون.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، سجل كريستوفر نكونكو هدف حفظ ماء الوجه للفريق الأزرق.

وكان فريق تشيلسي قد تعادل مع ريكسهام بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمعهما فجر الخميس، بـ كأس فلوريدا في إطار استعدادات البلوز للموسم المقبل.

فيما حقق فريق سيلتك الاسكتلندى الفوز على مانشستر سيتى الإنجليزي بنتيجة 3-4 على ملعب كينان ميموريال في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، ضمن منافسات كأس فلوريدا، في مستهل المباريات التحضيرية للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.