أولمبياد باريس: إسبانيا تتأهل والعراق يسقط

أولمبياد باريس: إسبانيا تتأهل والعراق يسقطبات منتخب إسبانيا أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس، بفوزه على الدومانيكان 3-1، فيما استعادت الأرجنتين، البطلة مرتين، توازنها بفوز صعب على العراق بالنتيجة ذاتها يوم السبت في الجولة الثانية.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط، بينما توقف رصيد الدومينيكان عند نقطة واحدة.

وتمكن منتخب إسبانيا، المتوج باللقب الأولمبي الوحيد على أرضه في نسخة عام 1992 في برشلونة، من افتتاح التسجيل عبر مهاجم برشلونة فيرمين لوبيس في الدقيقة (24).

وأدرك منتخب الدومينيكان التعادل بواسطة ميغل مونتيس دي أوكا في الدقيقة (38)، بيد أنه أكمل الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه إيديسون أسكونا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليستغل المنتخب الإسباني النقص العددي في الشوط الثاني ويضيف هدفين عبر اللاعب أليكس بايينا في الدقيقة (55) والمدافع ميغل غوتييريس في الدقيقة (70).

وفي الثانية في ليون، استعادت الارجنتين توازنها بعد خسارتها أمام المغرب 1-2 في الجولة الاولى، بتغلبها على العراق 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

سجل تياغو ألمادا (14) والبديل لوسيانو غوندو (62) وإيسيكيال فرنانديز (85) أهداف الارجنتين، وايمن حسين (45+4) هدف العراق الذي مني بخسارته الاولى بعدما تغلب على أوكرانيا 2-1.

وتساوى المنتخب الأرجنتيني مع نظيره العراقي بثلاث نقاط لكل منهما.