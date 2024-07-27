نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة لتخصصي الفنون والعمارة بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لتخصصي الفنون والعمارة، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لضمان سير الاختبارات بسلاسة.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قائلًا: "حرصنا على توفير كافة التسهيلات اللازمة للطلاب لأداء اختبارات القدرات في أجواء ملائمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة: "تهدف اختبارات القدرات إلى تقييم المهارات الأساسية للطلاب في مجالات الفنون والعمارة، لاختيار الطلاب الأكثر استعدادًا وموهبة لهذه التخصصات الدقيقة."

وأوضحت الدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية، أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بلغ 495 طالبًا لتخصص الفنون 230 طالبًا لتخصص العمارة.

وتتضمن اختبارات تخصص الفنون قياس قدرات الطلاب على التخيل، وإدراك النسب السليمة للجسم البشري، وتنظيم الأفكار والأشكال، مع التركيز على التوافق اللوني والظل والنور. أما اختبارات تخصص العمارة، فتركز على قياس القدرة على التصميم المعماري والإلمام بقواعد المنظور.

وحددت اللجنة العليا للقدرات شروط النجاح بحصول الطالب على نسبة 60٪ من إجمالي درجات الاختبارات. ففي تخصص الفنون، تشمل الاختبارات الرسم والتصميم الابتكاري، بينما في تخصص العمارة، تتضمن الرسم المعماري والتشكيل والابتكار.

يذكر أن هذه الاختبارات تعد خطوة أساسية للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، حيث تهدف إلى اختيار الطلاب الذين يمتلكون المهارات والقدرات اللازمة للنجاح في هذه المجالات الإبداعية.