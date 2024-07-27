نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات بدنية خاصة لبدلاء الزمالك باستاد القاهرة بعد مباراة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء في مباراة بيراميدز تدريبات بدنية خاصة باستاد القاهرة عقب انتهاء مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.



وأدى البدلاء التدريبات تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة .