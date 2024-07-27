نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شاهد غضب زيزو لحظة استبداله في مباراة مصر وأوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفعل لاعب منتخب مصر الأولمبي على المدير الفني لمنتخب الفراعنة، وذلك أثناء استبداله، في المباراة التي جمعت مصر أمام أوزبكستان، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

زيزو ينفعل على جهاز مصر بعد استبداله أمام أوزبكستان

ومع الدقيقة "65" من عمر الشوط الثاني، قرر المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي خروج أحمد زيزو ومحمد شحاتة ونزول قطة وميسي، لينفعل زيزو بسبب هذا القرار.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب مصر الأولمبي بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن، في إطار منافسات أولمبياد باريس.

بدأ منتخب مصر الأولمبي المباراة برتم سريع وقوي، لتعويض التعادل الايجابي أمام منتخب الدومينيكان بهدف لمثله، في أولى منافسات أولمبياد باريس.

انفعال زيزو

ومع الدقيقة الـ10 من عمر الشوط الأول نجح منتخب مصر الأولمبي في إحراز هدف التقدم على حساب أوزبكستان عن طريق أحمد نبيل كوكا.

أوزبكستان يسجل هدف التعادل في الدقيقة الـ 29 من عمر الشوط الأول ولكن تم الغاءه بداعي التسلل بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي الرسمي ضد أوزبكستان كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس

خط الوسط: محمد النني، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو

بينما تشكيل أوزبكستان على النحو الآتي: