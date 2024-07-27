استجابة للجمهور.. تامر حسني يفتتح حفل العلمين بعرض مميز لـ "كل يوم أحبه تاني"

القاهرة - محمد ابراهيم -



استجاب تامر حسني لمطب جماهيريه الذي طلب منه قبل حفل العلمين أن يعيد إحياء الأغاني القديمة مرة أخرى ويقوم بغناءها في الحفلات وبالفعل استجاب تامر لذلك، وافتتح مهرجان العلمين لدورته الثانية بأغنية "كل يوم أحبه تاني" بعرض استعراضي مميز شهد تفاعل عدد كبير من الجمهور معه.



تفاصيل مهرجان العلمين

تبدأ الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد من الجمهور.

كلمات أغنية معلمين



ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي

ده في جز وزمزقة

ده في بص وبحلقة

لا ده إحنا معلمين على ناس كتير

كتير بقى

يا ساتر مش كده

دي خلاص بانت كده

لا ده إحنا معلمين على ناس كتير

كتير كده.. مين ها

مش سامعين صوتكوا ليه

هنعلي على اللي يعلي علينا وهنعلم عليه

ما تعلو الطبلة شوية

كده ولعت ولا إيه