نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل صفقة إيدرسون في الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ابتعد نادي الاتحاد السعودي عن التعاقد مع إيدرسون حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.



وكان نادي الاتحاد السعودي قد فتح خطوط المفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل ضم إيدرسون في فترة انتقالات الصيف الجاري منذ فترة.

وتأتي خطوة الاتحاد السعودي بالدخول في مفاوضات لضم إيدرسون ليعوض رحيل حارسه مارسيلو جروهي.

وأكدت صحيفة اليوم أن الاتحاد السعودي قد تراجع عن فكرة التعاقد مع إيدرسون بسبب مغالاة نادي مانشستر سيتي المادية.

وأشارت إلى أن الصربي راجكوفيتش حارس مرمى فريق ريال مايوركا هو الخيار الأقرب لتدعيم حراسة مرمى الاتحاد السعودي في الموسم المقبل.

وأوضحت أنه لم يتم الاتفاق على أي تفاصيل حتى هذه اللحظة مع نادي ريال مايوركا.