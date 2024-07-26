نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور أحمد مبارك مدير المستشفى الإماراتي العائم بالعريش: نجحنا في إجراء ألف عملية جراحية لمصابي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد مبارك مدير المستشفى الإماراتي العائم، إن المستشفى يستقبل الجرحى والمرضى الفلسطينيين النازحين من قطاع عزة، ويتم استقبالهم عن طريق الجهات المصرية، المُتمثّلة في هيئة الإسعاف ووزارة الصحة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الهلال الأحمر الإماراتي، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أن المستشفى مستعد استقبال الجرحي والمصابين، القادمين من قطاع عرة، في حال افتتاح معبر رفح البري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.

وتابع: "نجحنا في إجراء ألف عملية جراحية، والبدء في تركيب أطراف صناعية للمبتورين، ونعمل ضمن عملية الفارس الشهم 3 على توسيع القدرة الاستيعابية للمستشفى، لنصبح قادرين على إجراء أكثر من 15 عملية جراحية يوميًا، وتقديم العلاج لأكبر عدد ممكن من المصابين.

وأكد "مبارك" أن المستشفى الآن يقدّم العلاج والخدمة لنحو 100 من الجرحى ومرافقيهم، وبعد شفائهم بشكل تام، تقوم على إيداعهم مراكز الإيواء الموجودة بمصر.