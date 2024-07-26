نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولا أروع.. لقطات من حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت أنظار العالم مساء اليوم حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، وذلك على ضفاف نهر السين الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تُقام دورة الألعاب الأولمبية بفرنسا خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

حفل افتتاح أولمبياد باريس

تفاصيل حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024



وبدأ الحفل بتواجد النجم الفرنسي زين الدين زيدان نجم ريال مدريد الإسباني والكرة الفرنسية سابقًا وهو يمسك شعلة الأولمبياد ثم قام بعض الأطفال بإمساك الشعلة منه والجري بها على قارب في نهر السين، حتى بدأ بعدها دخول قوارب تحمل الرياضيين التابعين للدول المشاركة في الأولمبياد.

وظهر الوفد السعودي على متن القارب وهو يرفع علم المملكة، حيث يمثل السعودية 10 لاعبين ولاعبات في 4 رياضات.

ويعد حفل افتتاح أولمبياد باريس حدثًا فريدًا من نوعه حيث يقام خارج الملاعب للمرة الأولى، وستجرى مراسمه في نهر السين بباريس على ظهر المراكب لمسافة 6 كيلومترات، وبدلا من المدرجات ستكون الجماهير في صفوف للمتابعة التي تقدر بـ300 ألف مشجع على جانبي النهر لمشاهدة الإبهار المتوقع.

وسار نحو 100 قارب محملًا بـ10 آلاف و500 رياضي يمثلون 206 لجان أولمبية أهلية ويتنافسون في 32 لعبة حتى الوصول إلى مواجهة ساحة برج إيفل، ليتم هناك إيقاد الشعلة الأولمبية والإعلان الرسمي عن افتتاح أولمبياد باريس.

وتضمن الحفل عروضًا فنية، تُسلط الضوء على التراث الفرنسي، وتم تخصيص 120 كاميرا تسجيل الحفلة الافتتاحية، وهو 3 أضعاف عدد الكاميرات التي نقلت أولمبياد طوكيو 2020.

وبحسب الشركة المسؤولة عن تنظيم حفل الافتتاح، فإنه ستكون هناك 8 طائرات دون طيار، و3 مروحيات، و4 قوارب ستكون بشكل ثابت ومجهزة بأنظمة كاميرا مصممة خصيصًا لذلك، لتغطية الحفل، كما سيجري تركيب أكثر من 200 هاتف ذكي على القوارب، لتقديم منظور فريد للحفل إلى مليار مشاهد.

المشاركة العربية في ألعاب باريس 2024



ويتمركز نحو 3000 راقص ومغن وفنان، فرنسي وأجنبي، على ضفتي نهر السين وما يحيطه من جسور ومعالم متنوعة ومتعددة تستقطب ملايين السياح سنويا. فهل يخرج فجأة من عمق النهر غاطس أو غواصة خلال الحفل؟ لا شيء مستبعد لدى جولي، البالغ من العمر 42 عاما.

ويجري الحفل على مسافة ستة كيلومترات، من جسر أوسترليتز إلى موقع تروكاديرو الذي يقابل برج إيفل، مرورا بكاتدرائية نوتردام (المعلم الذي يستقطب أكبر عدد من السياح في باريس)، والتي هي بصدد إنهاء أعمال ترميمها بعد الحريق الهائل الذي هدد بتدميرها بالكامل في 2019.

حفل افتتاحي استثنائي وسط تحديات أمنية



وسيُبحر قرابة 6000 رياضي في نهر السين على متن أكثر من 94 قاربا سيحمل كل قارب على متنه وفدًا وطنيا مشاركا في الألعاب، وسط أنغام موسيقى "الحب" والراب والإلكترو، ومزيج من الأغاني الكلاسيكية والتقليدية الفرنسية احتفاء بالتنوع الثقافي واللغوي والديني والجنسي في البلاد.



حسب موقع "أولمبيكس" الرسمي للألعاب الأولمبية، هناك 80 شاشة عملاقة ومكبرات صوت ستسمح للجمهور "بالاستمتاع بالجو السحري لهذا العرض، مشيرا إلى أن "حفل افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024 هو الأكبر في تاريخ الألعاب".

جدول ميداليات الألعاب الأولمبية باريس 2024

وسيحظى حفل الافتتاح بأكبر تغطية تلفزيونية مباشرة "على الإطلاق" من قبل الشركة السمعية والبصرية التابعة للجنة الأولمبية الدولية المكلفة بالإنتاج. وقالت وحدة خدمات البث الأولمبية (أو بي أس) إن هذا العرض "سيكون أكبر إنتاج حققناه على الإطلاق من حيث المعدات وموارد البث".

تجري ألعاب باريس 2024 وسط تعزيزات أمنية استثنائية، إذ يؤمن تنظيمها عشرات الآلاف من قوات الأمن والجيش. وقال رئيس اللجنة المنظمة، توني إستونغيه، إن "تنظيم حفل على نهر السين ليس أسهل من تنظيمه في ملعب... لكنه أقوى".

معلومات عن أولمبياد باريس 2024

- تشكل دورة باريس 2024 علامة فارقة في تاريخ الألعاب الأولمبية بنقل حفل الافتتاح من الاستاد، لأول مرة على الإطلاق.

- 4 ساعات هو المدة الإجمالية لحفل الافتتاح الذي سيخرجه توماس جولي.

- 5 عدد الوفود التي لديها ممثل واحد: بليز، ليتتنشتاين، ناورو، الصومال، وتوفالو.

- 6 طول العرض بالكيلومترات والعرض، وهو تحدٍ ضخم ستواجهه باريس 2024 ببراعة بعد أشهر عديدة من التحضير.

- 12 هو عدد العروض الفنية طوال فترة الافتتاح، والتي تسلط الضوء على التراث الفرنسي والباريسي، سيتم اكتشافها خلال الحفل.

- سيتم نصب 80 شاشات عملاقة على طول نهر السين لهذه المناسبة.

- 85 هو عدد القوارب التي سيتم تعبئتها لنقل كافة الوفود على طول 6 كيلومترات من نهر السين.

- 120 كاميرا تم استخدامها لتسجيل الحفل من قبل خدمات البث الأولمبية وهو ثلاثة أضعاف العدد في طوكيو في عام 2021.

- 206 عدد الوفود القادمة لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين في العصر الحديث بمجموع 10500 رياضي، منهم 571 من فرنسا.

- 326000 هو عدد المتفرجين على ضفاف نهر السين، وهذا يعني 222000 حامل تذكرة مجانية على الأرصفة المرتفعة لنهر السين، و104000 حامل تذكرة مدفوعة على الأرصفة السفلية.

ليدي جاجا في أولمبياد باريس

العلم الفلسطيني في أولمبياد باريس