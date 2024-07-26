وسام أبو علي يقترب من صدارة هدافي الدوري المصري

أحمد جودة - القاهرة - سجل وسام أبو علي هدف التقدم للنادي الأهلي أمام المصري وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012