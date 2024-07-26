نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يقترب من صدارة هدافي الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سجل وسام أبو علي هدف التقدم للنادي الأهلي أمام المصري وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.
ورفع وسام أبو علي رصيده للهدف 12 ليتساوى مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في المركز الثاني.
ويقترب الفلسطيني من الصدراة حال تسجيل هدفين وملاحقة رقم فيستون ماييلي لاعب بيراميدز.
هدافو الدوري المصري
1. فيستون ماييلي - 14 هدفا
2.حسام أشرف - 12 هدفا
3.وسام أبو علي - 12هدفا
4.مابولولو - 11 هدفا
5.ياو أنور - 11 هدفا
6.صديق أوجولا - 11 هدفا
7.حسام حسن - 10 أهداف
8.مصطفى زيكو - 10 أهداف
9.أحمد سيد زيزو - 9 أهداف
10.محمد سالم - 9 أهداف