نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقتنص صدارة الدوري بفوز مثير أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام المصري، بفوز الأول بهدف دون رد، وذلك ضمن المنافسات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المصري بهدف أبو علي ويخطف صدارة الدوري

بدأ اللقاء بحماس شديد من قبل الفريقين، من أجل إحراز هدف التقدم في شباك المنافس مبكرًا.

ومع استمرار المحاولات دون جدوى، وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين الأهلي والمصري البورسعيدي.

ومع الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام أبو علي، من إحراز هدف الاهلي الأول في شباك المصري البورسعيدي.

ويسعى الأهلي لحصد النقاط الثلاث الغالية من أجل الاقتراب والزحف نحو لقب الدوري الممتاز، الذي اعتاد عليه المارد الأحمر أن يكون بجعبته.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 69 نقطة، منافسًا بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة.