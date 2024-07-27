الرياضة

حصاد الأسبوع الرياضي 7X7.. الزمالك يضم صفقة الموسم والمرشحين لخلافة كهربا.. مستقبل الشيبي والأهلي يحسم صفقة عطية الله

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأسبوع الرياضي 7X7.. الزمالك يضم صفقة الموسم والمرشحين لخلافة كهربا.. مستقبل الشيبي والأهلي يحسم صفقة عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "7X7" أهم أخبار الأسبوع الرياضي، جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار الأسبوع وأبرز الأحداث في السطور التالية:

  • يوم السبت
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الزمالك
  • يوم الأحد
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كولر وكهربا
  • يوم الإثنين
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حسين الشحات ومحمد الشيبي
  • يوم الثلاثاء
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يحيى عطية الله
  • يوم الأربعاء
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المغرب والأرجنتين
  • يوم الخميس
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عمر الساعي
  • يوم الجمعة
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مرتضى منصور

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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