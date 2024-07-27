نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس 2024.. منتخب اليد يهزم المجر 35–32 فى افتتاح البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر لكرة اليد، في تحقيق فوزا صعبًا على المجر بنتيجة 35-32، في المباراة التي جمعت بينهم، اليوم السبت في أولى مباريات الفريق بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وكان قد انتهى الشوط الأول بينهم بنتيجة 19-15 لصالح المنتخب المصري، وكان المنتخب المجري قريبا من تحقيق الفوز بالشوط الثاني، ولكن المنتخب المصري كان بالمرصاد أمامه لينهى المباراة بفارق 3 أهداف.



وسجل أهداف مصر في المباراة كل من:

أحمد عادل ويحيى خالد لكل منهما تسعة أهداف ويحيى الدرع ستة أهداف ومحمد سند خمسة أهداف وعمر الوكيل "بكار" ثلاثة أهداف وعلى زين هدفين ومحمد طارق هدفا واحدا.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب المصري، قد حصد أول نقطتين في البطولة لصالحه، حيث أنه يتواجد ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات فرنسا، النرويج، المجر، الدنمارك، الأرجنتين.