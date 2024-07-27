وزير الأوقاف يكلف رئيس القطاع الديني بحملة مفاجئة على مساجد العبور

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أحمد جودة - القاهرة - كلف معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالقيام بحملة تفتيش مفاجئة على مساجد مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وفور صدور التكليف انطلقت حملة مكبرة صباح اليوم السبت برئاسة فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني للمرور على مدينة العبور بمحافظة القليوبية، حيث شملت الجولة المرور على مساجد: القدس، والحي القيوم، وأبو حنيفة، والرحمة، والهداية، وغيرها من المساجد.

ضمت الحملة كلا من فضيلة الشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وفضيلة الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والشيخ بشرى محمد عبد القادر علي مدير إدارة أوقاف العبور، وعدد من السادة المفتشين أعضاء التفتيش العام بديوان عام وزارة الأوقاف.

كما التقت الحملة بعدد كبير من رواد المساجد - وكان من بينهم فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق - الذين وجهوا الشكر والتحية والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري على هذه الحملات المكثفة التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي لضبط العمل بالمساجد، وتوفير الجو الروحاني اللائق ببيوت الرحمن (جل جلاله)، والحرص على خدمة المصلين ورواد المساجد وضيوف الرحمن.

وخلال الجولة التقى فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالمؤذن علاء محمود عبد الستار حسين مؤذن بالأوقاف بمسجد الهداية بمدينة العبور حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات اللغوية من جامعة عين شمس 2024م، وتلاحظ تواجده بالمسجد ساعة المرور، واهتمامه بنظافة وصيانة المسجد، وإشرافه على حلقة تحفيظ بالمسجد، وبرفع أمره إلى معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وجه فورًا بصرف مكافأة 2000 جنيه للسيد علاء محمود عبد الستار حسين مؤذن الأوقاف بمسجد الهداية بمدينة العبور، ومنحه شهادة تقدير، ومنحه تصريح خطابة على بند التحسين تكريمًا لجهده المتميز في أداء عمله، وتحصيله واجتهاده في العلم حتى حصل على درجة العالمية الدكتوراه، وقيامه بخدمة بيت الله (عز وجل) على أكمل وجه.